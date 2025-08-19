"В матче с "Рубином" всё было хорошо в обороне, но из-за рикошета пропустили гол. Мы в правильном направлении. Да, из-за разъездов бывает меньше тренировок, но что поделать. Будем переламывать ситуацию", - сказал Сулейманов "Матч ТВ".
Тимур Сулейманов перешёл в "Ростов" из "Локомотива" этим летом. В этом чемпионате он провёл пять матчей и забил один гол.
В воскресенье, 17 августа “Ростов” проиграл “Рубину” (0:1). Команда Альбы проиграла четыре из пяти матчей в чемпионате России. Также “южане” забили три мяча за этот отрезок. Они по этому показателю находятся в числе худших команд вместе с “Сочи” и махачкалинским “Динамо”.
После пяти туров Российской Премьер-Лиги “Ростов” располагается на 14 месте, набрав три очка.
Следующий матч команда Альбы проведёт против “Локомотива”, лидирующего в российском чемпионате с 13 очками. Игра пройдёт в субботу, 23 августа.
Сулейманов считает, что "Ростов" движется в правильном направлении
Нападающий "Ростова" Тимур Сулейманов оценил неудачный старт сезона для команды.
Фото: ФК "Ростов"