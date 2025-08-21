Защитник ЦСКА рассказал о целях, которые ставят перед собой одноклубники

Мы думаем о каждой предстоящей игре, не загадываем в будущее, у нас была задача обыграть "Динамо", мы это сделали. Теперь двигаемся дальше, у нас дома "Акрон", тоже будет тяжёлая игра, - сказал Лукин ТАСС.
Матвей Лукин является воспитанником московского ЦСКА. За основную команду футболист выступает с 2022 года.
На данный момент команда Фабио Челестини располагается на третьем месте в чемпионате РПЛ, имея в своем активе 11 очков в пяти матчах. В следующем туре красно-синие на своем поле примут "Акрон".
Фото: "Чемпионат"