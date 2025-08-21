- У Ду Кейроса не сложились взаимоотношения в арендовавшем его бразильском клубе. Поэтому он перешёл в "Оренбург", чей главный тренер был заинтересован в таком полузащитнике, - сказал Медведев "РИА Новости Спорт".
Ду Кейрос перешел в "Зенит" в январе 2023 года. За это время бразильский полузащитник провел 16 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забив 1 гол. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 2 миллиона евро.
Медведев объяснил, почему "Зенит" отдал полузащитника "Оренбургу"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему сине-бело-голубые прервали аренду полузащитника Ду Кейроса в "Спорт Ресифи" и отдали его в "Оренбург".
