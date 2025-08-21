- Я долгое время молчал и сейчас молчу. Но один чемпионат и один Кубок — это не лезет ни в какие ворота! За мою футбольную карьеру как игрока и тренера мы со "Спартаком" выиграли шесть чемпионатов и пять Кубков СССР! - сказал Симонян "Чемпионату".
Напомним, последними трофеями московского "Спартака" являются Кубок России в сезоне-2021/2022 и чемпионство в Российской Премьер-Лиге в сезоне 2016/2017.
На данный момент команда Деяна Станковича занимает десятое место в чемпионате РПЛ, имея в своем активе 5 очков в пяти матчах.
Ветеран "Спартака" высказался о результатах команды за последние годы
