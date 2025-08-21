Бубнов предложил увеличить количество женщин-судей в РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказался за расширение присутствия женщин-арбитров в Российской Премьер-Лиге.

Фото: ФК "Зенит"

«Я считаю, что нужно увеличивать срочно, чтобы женщин-судей было больше. Почему? Меньше мата станет. Ну, потому что это женщина. В правилах есть такой пункт: мат — сразу [карточка]. Тем более к судье, а там не только к судье. Она будет сразу давать красную карточку, будет порядок.



Вот такой, как Талалаев, что он себе позволяет, там подойдёт, не дай бог, ещё толкнёт — и всё, дисквалификация, может быть, и пожизненная. У англичан, кстати, или у американцев, когда коснулся рукой — всё.



Потом они судят всё, что есть, не имеет значения — в середине поля, в штрафной. Ну и плюс суперкачество — они неподкупны», — заявил Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».



Напомним, что в недавнем матче между «Ростовом» и «Сочи» впервые в истории Российской Премьер-Лиги был назначен девушка-арбитр — Вера Опейкина. Сама встреча завершилась поражением жёлто-синих со счётом 0:1. Футболист «Ростова» Мохаммад Мохеби был удален в концовке встречи. Опейкина показала иранцу вторую желтую карточку за неспортивное поведение.



На сезон-2025/2026 РПЛ в список судей включены Екатерина Курочкина и Вера Опейкина.



