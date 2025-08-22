"Конечно, очень хотел бы получить вызов на матч со сборной России. Играть за национальную сборную - это удовольствие. Однозначно могу говорить только о том, что будет хороший матч, полезный для обеих команд", - сказал Хоссейннеджад в интервью "РИА Новости".
Матч между сборными России и Ирана состоится 10 октября в Волгограде.
Мохаммад Хоссейннеджад перешёл в махачкалинское "Динамо" летом 2024 года. За этот период иранец сыграл в 36 матчах, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.
После пяти туров нового сезона РПЛ "Динамо" Махачкала располагается на 12 месте с пятью очками.
Следующую игру команда Биджиева проведёт на выезде против "Зенита". Встреча пройдёт в субботу, 23 августа.
Полузащитник махачкалинского "Динамо": хотел бы получить вызов на матч со сборной России
Иранский полузащитник махачкалинского "Динамо" Мохаммад Хоссейннеджад надеется получить вызов в национальную сборную.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала