Экс-игрок "Ростова": Карпин жёстче требовал со своих футболистов, чем Альба

- Сейчас тренирует Альба, который играл большую роль в штабе Карпина. Он вёл аналитическую и тактическую работу. Скажем так, Валерий Георгиевич жёстче требовал со своих футболистов, чем Альба, - сказал Кириченко "Чемпионату".
Напомним, Валерий Карпин тренировал "Ростов" с 2017 по 2025 год. В феврале российский специалист объявил об уходе из клуба. На данный момент главным тренером "Ростова" является Джонатан Альба.
"Ростов" занимает 14-е место в таблице РПЛ с 4 очками.
Экс-игрок "Ростова" Дмитрий Кириченко сравнил бывшего тренера ростовчан Валерия Карпина с Джонатаном Альбой - нынешним наставником команды.
