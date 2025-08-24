- Четыре очка в РПЛ и 0 в Кубке России. Возможно, что такой старт связан с уходом Комличенко и Осипенко, но у нас хороший молодой костяк команды, который может играть и борется друг за друга. Уход лидеров сыграл, но не на 100%, - сказал Миронов "Чемпионату".
Напомним, в летнее межсезонье "Ростов" покинули защитник Максим Осипенко и нападающий Николай Комличенко, перейдя в московское "Динамо" и "Локомотив", соответственно.
На данный момент подопечные Джонатана Альбы идут на 14-м месте в РПЛ с 4 очками.
Полузащитник "Ростова" высказался о неудачном старте сезона
Фото: "Чемпионат"