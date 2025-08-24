Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
ЦСКА
17:30
АкронНе начат
Сочи
20:00
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
18:00
НефтехимикНе начат
Чайка
19:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ноттингем Форест1 тайм
Фулхэм
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
ВаленсияНе начат
Вильярреал
20:30
ЖиронаНе начат
Реал Сосьедад
20:30
ЭспаньолНе начат
Овьедо
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
19:30
ЛациоНе начат
Кальяри
19:30
ФиорентинаНе начат
Аталанта
21:45
ПизаНе начат
Ювентус
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Кельн1 тайм
Боруссия М
18:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
0 - 0 0 0
Ренн1 тайм
Страсбург
18:15
НантНе начат
Тулуза
18:15
БрестНе начат
Гавр
18:15
ЛансНе начат
Лилль
21:45
МонакоНе начат

Нападающий "Ростова": не хотелось забивать "Локомотиву"

Нападающий "Ростова" Тимур Сулейманов высказался о забитом голе в ворота "Локомотива" в матче 6 тура РПЛ (3:3).
Фото: "Чемпионат"
- Испытал положительные чувства от гола "Локомотиву", потому что я набиваю статистику. Но не хотелось забивать "Локомотиву", так как они идут на первом месте. Хочу, чтобы они взяли чемпионство, хоть и без меня. Это мой родной клуб, - сказал Сулейманов "Чемпионату".

Тимур Сулейманов выступал за "Локомотив" с 2017 по 2021 год, затем с 2023 по 2025 год. Игрок перешел в "Ростов" в летнее межсезонье.

Напомним, вчера, 23 августа, "Локомотив" сыграл вничью с "Ростовом" в матче шестого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 3:3, ведя в счете 2:0 и пропустив гол на 98-й минуте матча.

На данный момент команда Михаила Галактионова лидирует в чемпионате РПЛ, имея в своем активе 14 очков в 6 матчах.

