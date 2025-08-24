Нападающий "Ростова": не хотелось забивать "Локомотиву"

- Испытал положительные чувства от гола "Локомотиву", потому что я набиваю статистику. Но не хотелось забивать "Локомотиву", так как они идут на первом месте. Хочу, чтобы они взяли чемпионство, хоть и без меня. Это мой родной клуб, - сказал Сулейманов "Чемпионату".
Тимур Сулейманов выступал за "Локомотив" с 2017 по 2021 год, затем с 2023 по 2025 год. Игрок перешел в "Ростов" в летнее межсезонье.
Напомним, вчера, 23 августа, "Локомотив" сыграл вничью с "Ростовом" в матче шестого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 3:3, ведя в счете 2:0 и пропустив гол на 98-й минуте матча.
На данный момент команда Михаила Галактионова лидирует в чемпионате РПЛ, имея в своем активе 14 очков в 6 матчах.
Фото: "Чемпионат"