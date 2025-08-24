"Это жизнь, это спорт. Мы никогда не отрицали, что "Крылья" будут сплачиваться, усиляться, учиться у старших коллег и товарищей. Это нам всем урок. Поговорим с ребятами, нос не вешаем. "Крылья" были и будут. Сегодняшний результат войдёт в историю, он поставит для ребят фундамент для будущих побед", - приводит слова Федорищева "Чемпионат".
Сегодня, 24 августа, самарские "Крылья Советов" на своем поле уступили "Краснодару" в матче 6 тура чемпионата России со счетом 0:6. Забитыми мячами отметились: Перрен, Сперцян (пенальти), Батчи, Кордоба (дубль) и Кривцов.
После 6 сыгранных туров самарский клуб располагается на 9 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками в своем активе. В 7 туре Российской Премьер-Лиги команда Магомеда Адиева сыграет на выезде с московским "Локомотивом". На данный момент "железнодорожники" занимают 2 место в таблице с 14 баллами в своем активе.
Губернатор Самарской области высказался о разгромном поражении "Крыльев Советов"
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о разгромном поражении "Крыльев Советов" в 6 туре РПЛ.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева