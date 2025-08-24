Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Сочи
0 - 1 0 1
Балтика1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Чайка
0 - 1 0 1
Арсенал Тула2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Фулхэм
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм
Овьедо
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Кальяри
0 - 0 0 0
Фиорентина1 тайм
Аталанта
21:45
ПизаНе начат
Ювентус
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 1 0 1
КельнЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
4 - 0 4 0
РеннЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
НантЗавершен
Тулуза
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен
Лилль
21:45
МонакоНе начат

Губернатор Самарской области высказался о разгромном поражении "Крыльев Советов"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о разгромном поражении "Крыльев Советов" в 6 туре РПЛ.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
"Это жизнь, это спорт. Мы никогда не отрицали, что "Крылья" будут сплачиваться, усиляться, учиться у старших коллег и товарищей. Это нам всем урок. Поговорим с ребятами, нос не вешаем. "Крылья" были и будут. Сегодняшний результат войдёт в историю, он поставит для ребят фундамент для будущих побед", - приводит слова Федорищева "Чемпионат".

Сегодня, 24 августа, самарские "Крылья Советов" на своем поле уступили "Краснодару" в матче 6 тура чемпионата России со счетом 0:6. Забитыми мячами отметились: Перрен, Сперцян (пенальти), Батчи, Кордоба (дубль) и Кривцов.

После 6 сыгранных туров самарский клуб располагается на 9 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками в своем активе. В 7 туре Российской Премьер-Лиги команда Магомеда Адиева сыграет на выезде с московским "Локомотивом". На данный момент "железнодорожники" занимают 2 место в таблице с 14 баллами в своем активе.

