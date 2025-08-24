"Не знал ничего, но я восхищён тем, как он выигрывал единоборства" - сказал Алвес в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 24 августа ЦСКА на своём поле обыграл "Акрон" (3:1). Голами в составе "армейцев" отметились Матеус Алвес, Кирилл Глебов и Иван Обляков, реализовавший пенальти. Единственный мяч у гостей забил Артём Дзюба.
20-летний бразильский футболист во второй игре подряд отмечается результативными действиями за красно-синих. В игре против московского "Динамо" (3:1) Матеус Алвес забил гол и отдал голевую передачу, а в матче против "Акрона" своим мячом открыл счёт на 6-й минуте.
Отметим, что красно-синие последний раз в чемпионате России проиграли "Ростову" (1:2). Серия насчитывает 20 матчей. До установления клубного рекорда остаётся один матч. Он был установлен в 2015 году, когда команду возглавлял Леонид Слуцкий.
Следующий матч команда Челестини сыграет на выезде против "Балтики" в Кубке России. Игра пройдёт в среду, 27 августа.
Алвес - о Дзюбе: восхищён, как он выигрывал единоборства
Полузащитник ЦСКА прокомментировал игру нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ПФК ЦСКА