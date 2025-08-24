Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Сочи
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Чайка
0 - 3 0 3
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Фулхэм
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Вильярреал
5 - 0 5 0
ЖиронаЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 2 2 2
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЛациоЗавершен
Кальяри
1 - 1 1 1
ФиорентинаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 1 0 1
КельнЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
4 - 0 4 0
РеннЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
НантЗавершен
Тулуза
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен

Алвес - о Дзюбе: восхищён, как он выигрывал единоборства

Полузащитник ЦСКА прокомментировал игру нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ПФК ЦСКА
"Не знал ничего, но я восхищён тем, как он выигрывал единоборства" - сказал Алвес в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 24 августа ЦСКА на своём поле обыграл "Акрон" (3:1). Голами в составе "армейцев" отметились Матеус Алвес, Кирилл Глебов и Иван Обляков, реализовавший пенальти. Единственный мяч у гостей забил Артём Дзюба.

20-летний бразильский футболист во второй игре подряд отмечается результативными действиями за красно-синих. В игре против московского "Динамо" (3:1) Матеус Алвес забил гол и отдал голевую передачу, а в матче против "Акрона" своим мячом открыл счёт на 6-й минуте.

Отметим, что красно-синие последний раз в чемпионате России проиграли "Ростову" (1:2). Серия насчитывает 20 матчей. До установления клубного рекорда остаётся один матч. Он был установлен в 2015 году, когда команду возглавлял Леонид Слуцкий.

Следующий матч команда Челестини сыграет на выезде против "Балтики" в Кубке России. Игра пройдёт в среду, 27 августа.

