Жоао Виктор - о сравнении с Рошей: приятно, что нас сравнивают

"Такое сравнение может быть: и по номеру, и по типу. Мы оба — защитники. В принципе, это хороший момент, что идёт такое сравнение. Я хочу здесь оставить свой след. Знаю, что Роша очень хороший игрок, он оставил свой вклад. Мы с ним созванивались в начале года, когда я мог перейти в ЦСКА, общались. Я понимаю, что Роша — игрок высокого уровня. Приятно, что нас с ним сравнивают, — сказал Жоао Виктор в интервью "Чемпионату".
Сегодня, 24 августа ЦСКА обыграл дома "Акрон" (3:1). Голами в составе "армейцев" отметились Матеус Алвес, Кирилл Глебов и Иван Обляков, реализовавший пенальти. У гостей отличился Артём Дзюба.
Жоао Виктор вышел на поле на 64-й минуте вместо Матвея Лукина и результативными действиями не отметился.
Бразилец перешёл в клуб 20 августа. Предположительная сумма его трансфера - 5 миллионов евро, футболист заключил контракт с "армейцами" на четыре года. В текущем сезоне защитник ровел за бразильский "Васко да Гама" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.
Следующий матч команда Челестини сыграет на выезде против "Балтики" в Кубке России. Игра пройдёт в среду, 27 августа. В своей группе ЦСКА располагается на втором месте с четырьмя очками.
Фото: ПФК ЦСКА