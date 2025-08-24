Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Сочи
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Чайка
0 - 3 0 3
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Фулхэм
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Вильярреал
5 - 0 5 0
ЖиронаЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 2 2 2
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЛациоЗавершен
Кальяри
1 - 1 1 1
ФиорентинаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 1 0 1
КельнЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
4 - 0 4 0
РеннЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
НантЗавершен
Тулуза
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен

Жоао Виктор - о сравнении с Рошей: приятно, что нас сравнивают

Защитник ЦСКА Жоао Виктор высказался о сравнениях с Виллианом Рошей.
Фото: ПФК ЦСКА
"Такое сравнение может быть: и по номеру, и по типу. Мы оба — защитники. В принципе, это хороший момент, что идёт такое сравнение. Я хочу здесь оставить свой след. Знаю, что Роша очень хороший игрок, он оставил свой вклад. Мы с ним созванивались в начале года, когда я мог перейти в ЦСКА, общались. Я понимаю, что Роша — игрок высокого уровня. Приятно, что нас с ним сравнивают, — сказал Жоао Виктор в интервью "Чемпионату".

Сегодня, 24 августа ЦСКА обыграл дома "Акрон" (3:1). Голами в составе "армейцев" отметились Матеус Алвес, Кирилл Глебов и Иван Обляков, реализовавший пенальти. У гостей отличился Артём Дзюба.

Жоао Виктор вышел на поле на 64-й минуте вместо Матвея Лукина и результативными действиями не отметился.

Бразилец перешёл в клуб 20 августа. Предположительная сумма его трансфера - 5 миллионов евро, футболист заключил контракт с "армейцами" на четыре года. В текущем сезоне защитник ровел за бразильский "Васко да Гама" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

Следующий матч команда Челестини сыграет на выезде против "Балтики" в Кубке России. Игра пройдёт в среду, 27 августа. В своей группе ЦСКА располагается на втором месте с четырьмя очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится