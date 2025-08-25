Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
Волга Ул1 тайм
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

Нападающий "Краснодара" может перейти в "Пари НН" на правах аренды

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов заявил, что клуб рассматривает возможность аренды нападающего "Краснодара" Александра Кокшарова.
Фото: ФК "Краснодар"
"Дедлайн — закрытие трансферного окна. До его закрытия может решиться ситуация с переходом Кокшарова. Если позиция "Краснодара" не поменяется по этому вопросу. Изначально мы обсуждали, что он снова придёт к нам в аренду", — приводит слова Удальцова "Матч ТВ".

Напомним, в прошлом сезоне 20-летний футболист также выступал за нижегородскую команду. В ее составе он сыграл в пяти матчах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу. После этого Кокшаров получил повреждения и не принимал участия в матчах. После шести туров РПЛ "Пари НН" занимает 15-е место в турнирной таблице с тремя очками. "Краснодар" является лидером, набрав 15 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится