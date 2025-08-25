Матчи Скрыть

"Локомотив" ведет переговоры с полузащитником "Уотфорда" - L’Equipe

"Локомотив" начал переговоры о переходе полузащитника "Уотфорда" Имрана Лузы.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает онлайн-издание L’Equipe. Имран Луза выступает за "Уотфорд" с 2021 года. В сезоне-2024/2025 полузащитник провёл 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро.

