Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
4 - 0 4 0
Волга УлЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
ВеронаЗавершен
Интер
21:45
ТориноНе начат

Новичок "Спартака": надеюсь дебютировать за команду в матче против "Пари НН"

Новичок "Спартака" Илья Самошников заявил, что надеется дебютировать за красно-белых в матче с "Пари НН".
Фото: "Чемпионат"
- Я очень рад, что попал в великий клуб "Спартак". 26 августа нашу команду ждет домашний кубковый матч против "Пари НН". Надеюсь, смогу дебютировать в этот день на "Лукойл Арене", - сказал Самошников "РБ Спорт".

Илья Самошников перешел в "Спартак" из "Локомотива" 19 августа. Сумма трансфера составила 3,7 миллиона евро.

Завтра, 26 августа, "Спартак" примет на своем поле "Пари НН" в рамках третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча начнется в 20:45 по московскому времени.

