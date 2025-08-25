Новичок "Спартака": надеюсь дебютировать за команду в матче против "Пари НН"

- Я очень рад, что попал в великий клуб "Спартак". 26 августа нашу команду ждет домашний кубковый матч против "Пари НН". Надеюсь, смогу дебютировать в этот день на "Лукойл Арене", - сказал Самошников "РБ Спорт".
Илья Самошников перешел в "Спартак" из "Локомотива" 19 августа. Сумма трансфера составила 3,7 миллиона евро.
Завтра, 26 августа, "Спартак" примет на своем поле "Пари НН" в рамках третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча начнется в 20:45 по московскому времени.
Фото: "Чемпионат"