"Я слышал, что в РПЛ хотят вводить новый лимит на легионеров. Если будет нужно, я готов получить российское гражданство. Если это будет возможно. В целом, с радостью бы получил российский паспорт. Уже давно думал об этом. Но я могу сказать, что чувствую себя немного русским! Мне очень нравится дружелюбие русских людей. Для меня это самое главное", - сказал Олусегун в интервью Legalbet.
Полузащитник выступает в Российской Премьер-Лиге с 2021 года. Ранее он играл за "Краснодар", с которым завоевал в прошлом сезоне золотые медали чемпионата России. Этим летом на правах аренды перешёл в "Пари НН". Он принял участие в пяти встречах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
На данный момент нижегородская команда находится на 15 месте с тремя очками.
В следующей игре "Пари НН" встретится на выезде с московским "Спартаком". Матч пройдёт во вторник, 26 августа.
Игрок "Пари НН" задумался о получении росийского гражданства
