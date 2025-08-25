"Сыграю ли я за "Амкал"? Заранее даже Дзюба не имеет гарантий выхода на поле. Почему согласился? Все обсуждения после матча", — приводит слова Медведева Sport24.
Ранее сообщалось, что Александр Медведев примет участие в матче 1/64 Кубка России против "Салюта" в составе "Амкала". Тем самым Медведев может установить рекорд, став самым возрастным игроком за всю историю турнира. Напомним, 14 августа председателю правления "Зенита" исполнилось 70 лет. Матч между медийным клубом и белгородской командой состоится в сентябре.
Президент "Зенита" Медведев прокомментировал свое участие в матче Кубка России
Фото: ФК "Зенит"