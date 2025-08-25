Матчи Скрыть

Президент "Зенита" отреагировал на вызов Сантоса в сборную Бразилии

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о вызове защитника петербургской команды Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.
"Ждем юридического заключения", — приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос вошел в расширенный состав сборной Бразилии на матчи с командами Чили и Боливии. Также вызов получил нападающий петербургской команды Луис Энрике. Матчи состоятся в сентябре в рамках отборочного этапа Чемпионата мира-2026. Напомним, в октябре 2024 года Сантос получил российский паспорт и перестал быть легионером РПЛ.

