"Ждем юридического заключения", — приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".
Ранее стало известно, что защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос вошел в расширенный состав сборной Бразилии на матчи с командами Чили и Боливии. Также вызов получил нападающий петербургской команды Луис Энрике. Матчи состоятся в сентябре в рамках отборочного этапа Чемпионата мира-2026. Напомним, в октябре 2024 года Сантос получил российский паспорт и перестал быть легионером РПЛ.
Президент "Зенита" отреагировал на вызов Сантоса в сборную Бразилии
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о вызове защитника петербургской команды Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.
Фото ФК "Зенит"