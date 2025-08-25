Махачкалинское "Динамо" общается с турецкими клубами по переходу Джавада

"Разговоры ведем, но официальных предложений нет. Думаю, в это трансферное окно он вряд ли уйдет. Он качественный игрок, молодой, футболист сборной Ирана. Его все знают. Так что понятно, почему возникает к нему интерес. Здесь ничего сверхординарного не вижу. Скауты везде присутствуют", — приводит слова Газизова "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что на иранского полузащитника претендует ряд турецких клубов, а также испанская "Севилья". 22-летний футболист пополнил состав махачкалинского "Динамо" в августа 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 8 матчах. Всего на счету Джавада 37 игр во всех турнирах, в которых он записал на свой счет четыре гола и шесть результативных передач.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала