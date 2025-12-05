Наумов считает, что "Локомотив" превосходит "Динамо" по статусу

"Считаю, что в "Динамо" всегда слишком много руководителей — какие-то попечительские советы, советы акционеров, директоров. Это сложно для руководства клубом. Все хотят рулить, а потом никто за результат не отвечает. Когда они избавятся от всей этой чехарды, то у них пойдет. На сегодняшний день "Локомотив" по статусу превосходит "Динамо", — передает слова Наумова "Советский спорт".
После 17 туров "Локо" с 34 очками располагается на 4-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, "Динамо" с 20 баллами занимает 9-ю строчку.
В 18 туре динамовцы сыграют в гостях со "Спартаком" (6-е место, 28 очков), железнодорожники на выезде поборются с "Сочи" (16-е место, 9 очков).
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов сравнил статусность железнодорожников и московского "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"