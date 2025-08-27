Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
ДинамоЗавершен
Сочи
18:30
КраснодарНе начат
Балтика
20:45
ЦСКАНе начат
Ростов
20:45
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
БетисНе начат

Ерохин рассказал о недостатках игры "Зенита" после матча с "Оренбургом"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался об игре сине-бело-голубых в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России против "Оренбурга" (5:3).
Фото: ФК "Зенит"
"Игра в плане зрелищности с таким количеством голов зрителям наверняка понравилась. С моей точки зрения, это, конечно, хорошо, что мы столько забили. Но и пропустили много. Надо уменьшать количество ошибок в обороне, чтобы не пропускать", - сказал Ерохин в интервью "Матч ТВ".

Во вторник, 26 августа, петербургский "Зенит" одержал гостевую победу над "Оренбургом" в матче 3 тура группового этапа Кубка России со счетом 5:3. В группе A сине-бело-голубые располагаются на первом месте с девятью очками, одержав победы над "Ахматом" (2:1), "Рубином" (4:0) и "Оренбургом" (5:3).

После шести сыгранных туров команда Сергея Семака занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с девятью набранными очками. В седьмом туре чемпионата страны петербуржцы примут на домашнем стадионе "Пари НН". Игра пройдёт в субботу, 30 августа.

