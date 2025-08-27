Ерохин рассказал о недостатках игры "Зенита" после матча с "Оренбургом"

"Игра в плане зрелищности с таким количеством голов зрителям наверняка понравилась. С моей точки зрения, это, конечно, хорошо, что мы столько забили. Но и пропустили много. Надо уменьшать количество ошибок в обороне, чтобы не пропускать", - сказал Ерохин в интервью "Матч ТВ".
Во вторник, 26 августа, петербургский "Зенит" одержал гостевую победу над "Оренбургом" в матче 3 тура группового этапа Кубка России со счетом 5:3. В группе A сине-бело-голубые располагаются на первом месте с девятью очками, одержав победы над "Ахматом" (2:1), "Рубином" (4:0) и "Оренбургом" (5:3).
После шести сыгранных туров команда Сергея Семака занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с девятью набранными очками. В седьмом туре чемпионата страны петербуржцы примут на домашнем стадионе "Пари НН". Игра пройдёт в субботу, 30 августа.
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался об игре сине-бело-голубых в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России против "Оренбурга" (5:3).
Фото: ФК "Зенит"