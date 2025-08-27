Тренер "Ростова" рассказал, собирается ли он уйти в отставку

"Про это я пока не думал. Мысли уйти в отставку у меня нет", - передает слова Альбы Legalbet.
Джонатан Альба стал главным тренером "Ростова" после ухода Валерия Карпина в феврале текущего года. Ранее специалист работал в тренерском штабе южан. После 6 сыгранных туров "Ростов" располагается на 14 строчке в турнирной таблице РПЛ с 4 набранными очками в своем активе.
Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба высказался о возможном уходе в отставку.
Фото: ФК "Ростов"