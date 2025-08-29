"Когда Дзюба все-таки решит закончить, я первым буду советовать ему идти работать тренером. Именно тренером, который все должен пройти, изучить для себя детско-юношеский футбол. Менталитет, харизма, умение общаться с людьми, достаточная жесткость — все в нем есть. Я ему этого искренне желаю. Я даже поделился своими соображениями на этот счет с отцом Артема", — приводит слова Тедеева "Чемпионат".
Артем Дзюба пополнил состав "Акрона" в сентябре 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в шести матчах РПЛ, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение 37-летнего нападающего с тольяттинским клубом рассчитано до июня 2026 года. После шести туров чемпионата России команда Тедеева с шестью очками занимает 12-е место в турнирной таблице.
Тедеев дал совет Дзюбе на случай завершения карьеры
Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев посоветовал Артему Дзюбе стать тренером после завершения карьеры футболиста.
Фото: ФК "Акрон"