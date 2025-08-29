- "Спартак" провалил начало сезона, но прогресс Умярова стоит отметить. С приходом Станковича он стал другим футболистом. Но главный тренер сборной понимает, что пока Наиль не подходит под его структуру игры. Карпин рассчитывает на других полузащитников.
Сегодня, 29 августа, стал известен итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор. Всего в список тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным попали 30 футболистов, но в него не попал опорный полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров.
В текущем сезоне 25-летний Умяров провел за красно-белых 7 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одной голевой передачей и получил одну желтую карточку.
Источник: "Чемпионат"
Гранат: прогресс Умярова стоит отметить, но он не подходит под структуру игры Карпина
Бывший футболист "Спартака" Владимир Гранат прокомментировал непопадание хавбека красно-белых Наиля Умярова в состав сборной России.
Фото: ФК "Спартак"