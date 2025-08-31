"Сказал: "Готовься, легко точно не будет". И пожелал удачи", - приводит слова Зырянова "Матч ТВ".
Вчера, 30 августа, петербургский "Зенит" объявил о назначении Константина Зырянова на пост председателя правления клуба, ранее эту должность занимал Александр Медведев. Ранее Зырянов выступал за петербуржцев, а также работал в структуре клуба.
После 7 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ с 12 набранными очками в своем активе.
Зырянов раскрыл, что сказал ему Миллер после назначения на пост председателя правления "Зенита"
Фото: ФК "Зенит"