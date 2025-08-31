Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
13:30
БалтикаНе начат
Локомотив
15:45
Крылья СоветовНе начат
ЦСКА
18:00
КраснодарНе начат
Динамо Мх
20:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
14:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
16:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
16:00
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
18:30
АрсеналНе начат
Астон Вилла
21:00
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:00
ВильярреалНе начат
Бетис
20:00
АтлетикНе начат
Эспаньол
20:30
ОсасунаНе начат
Райо Вальекано
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Дженоа
19:30
ЮвентусНе начат
Торино
19:30
ФиорентинаНе начат
Лацио
21:45
ВеронаНе начат
Интер
21:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
МайнцНе начат
Боруссия Д
18:30
УнионНе начат
Кельн
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
16:00
РеннНе начат
Гавр
18:15
НиццаНе начат
Монако
18:15
СтрасбургНе начат
Париж
18:15
МетцНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

Зырянов раскрыл, что сказал ему Миллер после назначения на пост председателя правления "Зенита"

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов раскрыл, что сказал ему председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
Фото: ФК "Зенит"
"Сказал: "Готовься, легко точно не будет". И пожелал удачи", - приводит слова Зырянова "Матч ТВ".

Вчера, 30 августа, петербургский "Зенит" объявил о назначении Константина Зырянова на пост председателя правления клуба, ранее эту должность занимал Александр Медведев. Ранее Зырянов выступал за петербуржцев, а также работал в структуре клуба.

После 7 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ с 12 набранными очками в своем активе.

