- Матч был принципиальным для меня. Классно, что отыгрались, забили два гола. Особый настрой был, команда тоже была заряжена. Ничья по игре, для нас хороший результат. Свою игру оценю удачно, получилось реализовать пенальти и отдать голевую. На футбольном поле нет друзей, хотя и многих ребят из "Локомотива" хорошо знаю.
Сегодня, 31 августа, состоялся матч между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе "РЖД Арена" и завершилась вничью со счетом 2:2. Гости сравняли счет на последних минутах благодаря голу вингера Вадима Ракова с пенальти. Нападающий поучаствовал и в первом мяче самарцев, отдав голевой пас на Амара Рахмановича.
Напомним, Раков перебрался в "Крылья Советов" летом этого года на правах аренды. Права на 20-летнего футболиста принадлежат "железнодорожникам".
Источник: "Матч ТВ"
Раков признался, что игра против "Локомотива" была для него принципиальной
Вингер "Крыльев Советов" Вадим Раков прокомментировал ничью с "Локомотивом" в 7-м туре РПЛ (2:2).
Фото: ФК "Крылья Советов"