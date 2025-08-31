Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен
Локомотив
2 - 2 2 2
Крылья СоветовЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
КраснодарЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
0 - 3 0 3
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
2 - 1 2 1
Манчестер СитиЗавершен
Ливерпуль
1 - 0 1 0
АрсеналЗавершен
Астон Вилла
0 - 2 0 2
Кристал Пэлас2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ВильярреалЗавершен
Бетис
1 - 2 1 2
АтлетикЗавершен
Эспаньол
1 - 0 1 0
ОсасунаЗавершен
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Дженоа
0 - 1 0 1
ЮвентусЗавершен
Торино
0 - 0 0 0
ФиорентинаЗавершен
Лацио
3 - 0 3 0
Верона1 тайм
Интер
1 - 2 1 2
Удинезе1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
1 - 1 1 1
МайнцЗавершен
Боруссия Д
3 - 0 3 0
УнионЗавершен
Кельн
4 - 1 4 1
ФрайбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
1 - 1 1 1
РеннЗавершен
Гавр
3 - 1 3 1
НиццаЗавершен
Монако
3 - 2 3 2
СтрасбургЗавершен
Париж
3 - 2 3 2
МетцЗавершен
Лион
0 - 0 0 0
Марсель1 тайм

Раков признался, что игра против "Локомотива" была для него принципиальной

Вингер "Крыльев Советов" Вадим Раков прокомментировал ничью с "Локомотивом" в 7-м туре РПЛ (2:2).
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Матч был принципиальным для меня. Классно, что отыгрались, забили два гола. Особый настрой был, команда тоже была заряжена. Ничья по игре, для нас хороший результат. Свою игру оценю удачно, получилось реализовать пенальти и отдать голевую. На футбольном поле нет друзей, хотя и многих ребят из "Локомотива" хорошо знаю.

Сегодня, 31 августа, состоялся матч между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе "РЖД Арена" и завершилась вничью со счетом 2:2. Гости сравняли счет на последних минутах благодаря голу вингера Вадима Ракова с пенальти. Нападающий поучаствовал и в первом мяче самарцев, отдав голевой пас на Амара Рахмановича.

Напомним, Раков перебрался в "Крылья Советов" летом этого года на правах аренды. Права на 20-летнего футболиста принадлежат "железнодорожникам".

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится