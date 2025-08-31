Червиченко: потеря Кордобы печальнее, чем арбитра Шафеева

"Для РПЛ потеря Кордобы печальнее, чем арбитра Шафеева. Его знать никто не знал, а если уйдёт Кордоба, то все будут сожалеть. Люди со свистком могут сделать так, что все легионеры уйдут", - сказал Червиченко в интервью "РБ Спорт".
Вчера, 31 августа ЦСКА принимал "Краснодар" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась вничью 1:1. Счёт в матче открыл хавбек "армейцев" Матвей Кисляк на 36-й минуте, гости ответили точным ударом после подачи углового от Джона Кордобы на 44-й минуте.
Во втором тайме нападающего "быков" удалили за грубую игру против защитника Мойзеса.
На данный момент подопечные Мусаева сохраняют лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.
Напомним, что в прошлом сезоне "Краснодар" впервые в своей истории взял золотые медали чемпионата России.
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о судействе в матче 7-го тура РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"