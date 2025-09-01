- Такая игра не вызывает ничего, кроме раздражения. Не о чем говорить. Все это очень неприятно. "Динамо" выглядит хуже всех в лиге. С такой игрой они могут претендовать на вылет. Я смотрю много футбола, у других команд есть какие-то проблески, старания. А в "Динамо" вообще не понимаю, что происходит. Игры вообще нет. Даже неясно, как ее разбирать, с чего начать. Нет ни защиты, ни нападения — ничего нет.
Вчера, 31 августа, московское "Динамо" проиграло в гостях "Динамо" из Махачкалы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Анжи Арена" в Каспийске и завершилась со счетом 1:0. Это поражение стало уже третьим для команды Валерия Карпина в текущем чемпионате. Также бело-голубые дважды сыграли вничью и одержали две победы, забив за этот отрезок 7 мячей и столько же пропустив.
По итогам тура динамовцы располагаются с 8 набранными очками на десятой строчке в турнирной таблице. От призовой тройки подопечные Карпина отстают уже на семь баллов.
Источник: "СЭ"
"Нет ни защиты, ни нападения". Лещенко назвал "Динамо" худшей командой РПЛ
Народный артист России и болельщик "Динамо" Лев Лещенко высказался об игре команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"