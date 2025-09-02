"По мнению нашего спортивного блока, команда нуждалась в усилении, в обновлении состава. Потому что цели, как вы сами знаете, у нас амбициозные", — приводит слова Малышева "Спорт-Экспресс".
Напомним, московский клуб подписал 13 игроков за три трансферных окна. За семь стартовых туров чемпионата России красно-белые набрали 11 очков и на данный момент ззанимают шестое место в турнирной таблице Российской Пример-Лиги. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с московским "Динамо". Матч состоится 13 сентября в Москве на домашней арене бело-голубых.
Гендиректор "Спартака" объяснил, с чем связана трансферная активность клуба
Фото: ФК "Спартак"