"Мы находимся в продвинутой стадии переговоров с "Ахматом" по Рифату Жемалетдинову. Думаю, что через несколько дней мы сможет рассказать более подробно об этом", - приводит слова Кузьмичева "СЭ".
В прошлом сезоне Рифат Жемалетдинов выступал за ЦСКА - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. По окончании сезона футболист покинул столичный клуб. Ранее полузащитник был игроком московского "Локомотива" и казанского "Рубина". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 2,5 миллиона евро.
Агент Жемалетдинова высказался о возможном переходе полузащитника в "Ахмат"
Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, высказался о возможном переходе своего клиента в "Ахмат".
Фото: ПФК ЦСКА