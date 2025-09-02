Матчи Скрыть

Сычев высказался о возможном увольнении главного тренера "Динамо"

Бывший российский футболист Дмитрий Сычев поделился мнением о возможном увольнении Валерия Карпина с поста главного тренера московского "Динамо".
Фото: "Чемпионат"
- Это нужно решать руководству. Не бывает так, что пришел новый тренер — и команда сразу начала играть в идеальный футбол. Всё равно нужно время на перестроение."Динамо" ещё найдёт свою игру, - сказал Сычев "РБК Спорт".

Напомним, Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в летнее межсезонье. До этого российский специалист тренировал "Ростов".

На данный момент подопечные Валерия Карпина располагаются на десятом месте в РПЛ, имея в своем активе 8 очков в семи матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится