- Это нужно решать руководству. Не бывает так, что пришел новый тренер — и команда сразу начала играть в идеальный футбол. Всё равно нужно время на перестроение."Динамо" ещё найдёт свою игру, - сказал Сычев "РБК Спорт".
Напомним, Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в летнее межсезонье. До этого российский специалист тренировал "Ростов".
На данный момент подопечные Валерия Карпина располагаются на десятом месте в РПЛ, имея в своем активе 8 очков в семи матчах.
Сычев высказался о возможном увольнении главного тренера "Динамо"
Бывший российский футболист Дмитрий Сычев поделился мнением о возможном увольнении Валерия Карпина с поста главного тренера московского "Динамо".
Фото: "Чемпионат"