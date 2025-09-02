- У Модрича нравятся передачи, у Месси — дриблинг. Но мне нравится Доку из "Сити", он пользуется своими лучшими качествами, - сказал Глебов "Чемпионату".
Кирилл Глебов выступает за московский ЦСКА с 2023 года. В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего полузащитника составляет 1,5 миллиона евро.
Полузащитник ЦСКА назвал своего любимого футболиста
Фото: "Чемпионат"