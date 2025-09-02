Главный тренер сборной России объяснил невызов Умярова на сентябрьские матчи

- Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки. Глебов, Черников. Я оцениваю футболистов больше в тренировочном процессе, а не в игре, - сказал Карпин "РБ Спорт".
Команда Валерия Карпина в сентябре проведет встречу против Иордании 4 сентября, а также сыграет с Катаром 7 сентября.
Наиль Умяров выступает за "Спартак" с 2019 года. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в 7 матчах за красно-белых, отдав 1 голевую передачу.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не вызвал полузащитника "Спартака" Наиля Умярова на сентябрьские матчи.
Фото: "Чемпионат"