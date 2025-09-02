Защитник ЦСКА продолжит карьеру в "Акроне" - источник

По информации источника, "Акрон" и ЦСКА согласовали переход центрального защитника Ильи Агапова. Сообщается, что стороны обмениваются документами для завершения сделки.
Агапов перешел в ЦСКА в январе 2023 года. Весеннюю часть прошлого сезона игрок провел в аренде в "Пари НН". Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. В составе "армейцев" россиянин провел 33 матча, забил два гола и сделал 3 голевых паса. Transfermarkt оценивает Агапова в 1 миллион евро.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ПФК ЦСКА