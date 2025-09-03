Шамиль Газизов: до зимы Джавад останется в "Динамо"

"По Джаваду было общение с несколькими клубами, но до конкретики ничего не доходило. До зимы он остается с нами, а дальше будет видно. Понятно, что Джавад – яркий игрок, за которым наблюдают многие клубы, но сейчас он нужен нам", – сказал Газизов.
Ранее СМИ сообщали, что к игроку есть интерес от ряда турецких клубов, а также испанской "Севильи". 22-летний иранец выступает за махачкалинское "Динамо" с августа 2024 года. В текущем сезоне на счету футболиста 10 матчей за махачкалинский клуб и один забитый мяч.
Генеральный директор "Динамо" из Махачкалы Шамиль Газизов в беседе с Rusfootball.info заявил, что Мохаммад Хоссейннежад не покинет команду до зимы. Игрок останется в махачкалинском клубе.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала