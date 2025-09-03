- Игроки "Балтики" отрабатывают по полной программе. Выбранная тактическая схема приносит результаты. У команды есть тактические элементы современного футбола, - сказал Газзаев "Чемпионату".
На данный момент подопечные Андрея Талалаева располагаются на третьей строчке в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 15 очков в 7 сыгранных матчах. Команда идет без поражений в РПЛ.
Газзаев высказался об удачном страте сезона РПЛ в исполнении "Балтики"
