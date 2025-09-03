Матчи Скрыть

Первая лига

Енисей
15:00
ШинникНе начат
Волга Ул
17:30
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
Сокол
18:00
КАМАЗНе начат
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

Газзаев высказался об удачном страте сезона РПЛ в исполнении "Балтики"

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, в чём секрет результатов "Балтики" на старте сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Игроки "Балтики" отрабатывают по полной программе. Выбранная тактическая схема приносит результаты. У команды есть тактические элементы современного футбола, - сказал Газзаев "Чемпионату".

На данный момент подопечные Андрея Талалаева располагаются на третьей строчке в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 15 очков в 7 сыгранных матчах. Команда идет без поражений в РПЛ.

