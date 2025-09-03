Матчи Скрыть

Первая лига

Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
1 - 5 1 5
РодинаЗавершен
Сокол
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Чайка
0 - 6 0 6
РоторЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СКА-ХабаровскЗавершен

Погребняк оценил уровень соперников сборной России

Экс-игрок сборной России Павел Погребняк оценил уровень национальных команд Иордании и Катара.
Фото: РФС
"Матчи сборной России жду. Иордания и Катар — сборные посильнее, чем в предыдущие матчи. Есть определённый прогресс в плане соперников. Надеюсь на зрелищный и результативный футбол, который принесёт удовольствие болельщикам", - цитирует Погребняка "Чемпионат".

Напомним, что завтра, 4 сентября, сборная России на "Лукойл Арене" в Москве проведет товарищеский матч с национальной командой Иордании, а 7 числа сыграет на выезде со сборной Катара. В июне команда Валерия Карпина одержала выездную победу над Белоруссией со счетом 4:1 и сыграла вничью с Нигерией - 1:1.

В 2025 году национальная команда России также проведет товарищеские матчи с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.

