"Матчи сборной России жду. Иордания и Катар — сборные посильнее, чем в предыдущие матчи. Есть определённый прогресс в плане соперников. Надеюсь на зрелищный и результативный футбол, который принесёт удовольствие болельщикам", - цитирует Погребняка "Чемпионат".
Напомним, что завтра, 4 сентября, сборная России на "Лукойл Арене" в Москве проведет товарищеский матч с национальной командой Иордании, а 7 числа сыграет на выезде со сборной Катара. В июне команда Валерия Карпина одержала выездную победу над Белоруссией со счетом 4:1 и сыграла вничью с Нигерией - 1:1.
В 2025 году национальная команда России также проведет товарищеские матчи с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.
Погребняк оценил уровень соперников сборной России
Экс-игрок сборной России Павел Погребняк оценил уровень национальных команд Иордании и Катара.
Фото: РФС