Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
1 - 5 1 5
РодинаЗавершен
Сокол
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Чайка
0 - 6 0 6
РоторЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СКА-ХабаровскЗавершен

"Торпедо" интересуется тремя полузащитниками РПЛ — источник

Московское «Торпедо» ищет варианты для укрепления середины поля и рассматривает сразу трех кандидатов.
Фото: Telegram-канал Ивана Карпова
По информации журналиста Карпова в шорт-лист автозаводцев вошли полузащитник «Локомотива» Иван Годяев, игрок «Пари НН» Александр Трошечкин, а также свободный агент Дмитрий Швец. При этом команда продолжает находиться без главного тренера.

«Торпедо», которое в этом сезоне одержало победу лишь в одном матче, набрало пять очков и располагается на 16-й строчке в таблице Первой лиги. В следующем матче 7 сентября автозаводцы сыграют в гостях с челнинском «КАМАЗом».

Опубликовал:
