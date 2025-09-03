По информации журналиста Карпова в шорт-лист автозаводцев вошли полузащитник «Локомотива» Иван Годяев, игрок «Пари НН» Александр Трошечкин, а также свободный агент Дмитрий Швец. При этом команда продолжает находиться без главного тренера.
«Торпедо», которое в этом сезоне одержало победу лишь в одном матче, набрало пять очков и располагается на 16-й строчке в таблице Первой лиги. В следующем матче 7 сентября автозаводцы сыграют в гостях с челнинском «КАМАЗом».
"Торпедо" интересуется тремя полузащитниками РПЛ — источник
Московское «Торпедо» ищет варианты для укрепления середины поля и рассматривает сразу трех кандидатов.
Фото: Telegram-канал Ивана Карпова