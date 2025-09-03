Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
1 - 5 1 5
РодинаЗавершен
Сокол
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Чайка
0 - 6 0 6
РоторЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СКА-ХабаровскЗавершен

Карпин сообщил, что Головин и Миранчук не примут участия в матче против сборной Иордании

Наставник национальной сборной России Валерий Карпин сообщил, что Алексей Миранчук и Александр Головин вряд ли примут участие в матче против сборной Иордании.
Фото: РФС
«В этот раз с линиями никакими сложностей не было. Тренерский штаб коллегиально решал, кого приглашать. Определяем, кто и в каком состоянии находится. Кому?то больше пауза нужна, поэтому они, допустим, готовятся к матчу 7?го числа, а не 4?го.

Состав формировался не только исходя из наших желаний. (Алексей) Миранчук и (Александр) Головин долго летели. Поэтому они готовятся ко второй игре. Учитывали многие факторы», — заявил Карпин «Матч ТВ».

Напомним, что завтра, 4 сентября, сборная России на «Лукойл Арене» в Москве проведет товарищеский матч с национальной командой Иордании, а 7 числа сыграет на выезде со сборной Катара. В июне команда Валерия Карпина одержала выездную победу над Белоруссией со счетом 4:1 и сыграла вничью с Нигерией — 1:1.

В 2025 году национальная команда России также проведет товарищеские матчи с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится