Карпин сообщил, что Головин и Миранчук не примут участия в матче против сборной Иордании

«В этот раз с линиями никакими сложностей не было. Тренерский штаб коллегиально решал, кого приглашать. Определяем, кто и в каком состоянии находится. Кому?то больше пауза нужна, поэтому они, допустим, готовятся к матчу 7?го числа, а не 4?го.
Состав формировался не только исходя из наших желаний. (Алексей) Миранчук и (Александр) Головин долго летели. Поэтому они готовятся ко второй игре. Учитывали многие факторы», — заявил Карпин «Матч ТВ».
Напомним, что завтра, 4 сентября, сборная России на «Лукойл Арене» в Москве проведет товарищеский матч с национальной командой Иордании, а 7 числа сыграет на выезде со сборной Катара. В июне команда Валерия Карпина одержала выездную победу над Белоруссией со счетом 4:1 и сыграла вничью с Нигерией — 1:1.
В 2025 году национальная команда России также проведет товарищеские матчи с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.
Фото: РФС