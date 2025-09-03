Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
1 - 5 1 5
РодинаЗавершен
Сокол
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Чайка
0 - 6 0 6
РоторЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СКА-ХабаровскЗавершен

Полузащитник "Удинезе" останется в Италии, несмотря на интерес российских клубов

Агент словенского полузащитника Санди Ловрича Джованни Маннино подтвердил, что футболист продолжит выступать за «Удинезе» и не покинет клуб в ближайшее время.
Фото: IMAGO
«Был ли запрос от ЦСКА? Нет, футболист останется в «Удинезе», — заявил Маннино «СЭ».

Ранее сообщалось, что несколько российских клубов проявляли интерес к 27-летнему хавбеку, в том числе «Спартак» и ЦСКА.

Ловрич выступает за «Удинезе» с июля 2022 года, придя в клуб на правах свободного агента. С тех пор он провел 110 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость 27-летнего полузащитника составляет 8,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится