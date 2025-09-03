Полузащитник "Удинезе" останется в Италии, несмотря на интерес российских клубов

Фото: IMAGO





Ловрич выступает за «Удинезе» с июля 2022 года, придя в клуб на правах свободного агента. С тех пор он провел 110 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость 27-летнего полузащитника составляет 8,5 миллионов евро по версии Transfermarkt. «Был ли запрос от ЦСКА ? Нет, футболист останется в «Удинезе», — заявил Маннино « СЭ ».Ранее сообщалось, что несколько российских клубов проявляли интерес к 27-летнему хавбеку, в том числе « Спартак » и ЦСКА.Ловрич выступает за «Удинезе» с июля 2022 года, придя в клуб на правах свободного агента. С тех пор он провел 110 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость 27-летнего полузащитника составляет 8,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.