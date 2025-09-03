«Кордоба не первый раз нарывается. После матча он сказал, что устал от этого судейства и будет рассматривать вариант покинуть чемпионат. Сам футболист ведет себя вызывающе. Мне кажется, если дать дисквалификацию разок, то он задумается», — заявил Радимов «Матч ТВ».
Матч седьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА, прошедший в воскресенье в Москве, завершился со счетом 1:1. На 56-й минуте главный арбитр Рафаэль Шафеев показал Кордобе прямую красную карточку за удар защитника ЦСКА Мойзеса ногой в руку.
После матча Кордоба дал комментарий, в котором заявил, что у него появляется огромное желание покинуть чемпионат из-за этой несправедливости.
«Краснодар» подал заявление на отмену удаления, а КДК РФС примет решение после получения заключения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
В сезоне-2025/26 Кордоба выступил в 10 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи. На данный момент «Краснодар» является лидером турнирной таблицы РПЛ (16 очков).
Радимов: Кордоба не первый раз нарывается. Дать дисквалификацию разок, и он задумается
Экс?футболист сборной России Владислав Радимов заявил, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заслуживает дисквалификации за эпизод в матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"