Первая лига

Первая лига
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
1 - 5 1 5
РодинаЗавершен
Сокол
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Чайка
0 - 6 0 6
РоторЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СКА-ХабаровскЗавершен

Радимов: Кордоба не первый раз нарывается. Дать дисквалификацию разок, и он задумается

Экс?футболист сборной России Владислав Радимов заявил, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заслуживает дисквалификации за эпизод в матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
«Кордоба не первый раз нарывается. После матча он сказал, что устал от этого судейства и будет рассматривать вариант покинуть чемпионат. Сам футболист ведет себя вызывающе. Мне кажется, если дать дисквалификацию разок, то он задумается», — заявил Радимов «Матч ТВ».

Матч седьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА, прошедший в воскресенье в Москве, завершился со счетом 1:1. На 56-й минуте главный арбитр Рафаэль Шафеев показал Кордобе прямую красную карточку за удар защитника ЦСКА Мойзеса ногой в руку.

После матча Кордоба дал комментарий, в котором заявил, что у него появляется огромное желание покинуть чемпионат из-за этой несправедливости.

«Краснодар» подал заявление на отмену удаления, а КДК РФС примет решение после получения заключения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

В сезоне-2025/26 Кордоба выступил в 10 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи. На данный момент «Краснодар» является лидером турнирной таблицы РПЛ (16 очков).

