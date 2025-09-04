Матчи Скрыть

Челябинск
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
УралЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
0 - 1 0 1
УэльсЗавершен
Литва
1 - 1 1 1
МальтаЗавершен
Грузия
2 - 3 2 3
ТурцияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 0 1 0
ФинляндияЗавершен
Гибралтар
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Россия
0 - 0 0 0
ИорданияЗавершен

Игроки "Локомотива" и "Спартака" вызваны на допрос в полицию — журналист Карпов

Сразу 26 игроков российских клубов получили вызовы на допрос по агентскому делу, инициированного губернатором Самарской области Федорищевым.
Фото: телеграм канал Вячеслава Федорищева
По данным журналиста Карпова в список из 26 спортсменов вошли представители «Локомотива», «Спартака», «Сочи», «Челябинска» и «Чайки».

Среди них — Никита Салтыков («Локомотив»), Антон Зиньковский («Спартак»/«Сочи»), Александр Коваленко («Сочи»), Артем Соколов («Чайка»), Ян Гудков и Алексей Никитенков (оба — «Челябинск»). Отмечается, что за исключением Гудкова, все перечисленные игроки являются клиентами агента Павла Андреева и ранее выступали за «Крылья Советов».

Напомним, что это продолжение следственных действий МВД по агентскому делу имени Павла Андреева вокруг «Крыльев Советов», которое инициировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

