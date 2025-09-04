По данным журналиста Карпова в список из 26 спортсменов вошли представители «Локомотива», «Спартака», «Сочи», «Челябинска» и «Чайки».
Среди них — Никита Салтыков («Локомотив»), Антон Зиньковский («Спартак»/«Сочи»), Александр Коваленко («Сочи»), Артем Соколов («Чайка»), Ян Гудков и Алексей Никитенков (оба — «Челябинск»). Отмечается, что за исключением Гудкова, все перечисленные игроки являются клиентами агента Павла Андреева и ранее выступали за «Крылья Советов».
Напомним, что это продолжение следственных действий МВД по агентскому делу имени Павла Андреева вокруг «Крыльев Советов», которое инициировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Игроки "Локомотива" и "Спартака" вызваны на допрос в полицию — журналист Карпов
Фото: телеграм канал Вячеслава Федорищева