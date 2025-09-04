Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
21:45
БеларусьНе начат
Дания
21:45
ШотландияНе начат
Украина
21:45
ФранцияНе начат
Фарерские острова
21:45
ХорватияНе начат
Швейцария
21:45
КосовоНе начат
Молдова
21:45
ИзраильНе начат
Италия
21:45
ЭстонияНе начат
Черногория
21:45
ЧехияНе начат
Словения
21:45
ШвецияНе начат
Исландия
21:45
АзербайджанНе начат

Макеев – о лимите на легионеров: я за то, чтобы играл российский футболист

Бывший защитник "Спартака" Евгений Макеев поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.
Фото: РИА Новости
"Я считаю, что должны приезжать качественные иностранцы. Я не против качественных легионеров. Когда за большие деньги приезжает некачественный иностранец, то, естественно, я за то, чтобы в таком случае играл российский футболист", — приводит слова Макеева "Спорт-Экспресс".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге планируется ужесточение лимита на легионеров. Предполагается, что командам разрешат включить в заявку 10 иностранных игроков, но только 5 из них можно будет выводить на поле. Сейчас клубы, играющие в РПЛ, имеют право заявить 13 легионеров, 8 из которых могут принимать участие в матче одновременно. Изменения хотят вводить постепенно, начиная со следующего сезона.

