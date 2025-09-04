Макеев – о лимите на легионеров: я за то, чтобы играл российский футболист

"Я считаю, что должны приезжать качественные иностранцы. Я не против качественных легионеров. Когда за большие деньги приезжает некачественный иностранец, то, естественно, я за то, чтобы в таком случае играл российский футболист", — приводит слова Макеева "Спорт-Экспресс".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге планируется ужесточение лимита на легионеров. Предполагается, что командам разрешат включить в заявку 10 иностранных игроков, но только 5 из них можно будет выводить на поле. Сейчас клубы, играющие в РПЛ, имеют право заявить 13 легионеров, 8 из которых могут принимать участие в матче одновременно. Изменения хотят вводить постепенно, начиная со следующего сезона.
