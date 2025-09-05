"Мы уже 50 лет не были чемпионами. Трагедии не будет. Но любой хочет быть чемпионом. Впереди большая часть чемпионата. Когда-нибудь станем чемпионами - только не надо дёргаться", - сказал Костин в интервью "Матч ТВ".
После семи стартовых туров Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" потерпело три поражения, дважды сыграло вничью и одержало две победы. Бело-голубые набрали восемь очков и находится на девятой строчке в турнирной таблице.
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера команды летом текущего года, в феврале специалист покинул аналогичную должность в "Ростове". Напомним, что специалист также продолжает занимать пост главного тренера в национальной команде России.
В рамках 8-го тура чемпионата России "Динамо" примет на своем поле 13 сентября столичный "Спартак".
Глава ВТБ - о чемпионских амбициях "Динамо": не надо дёргаться
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал о перспективах "Динамо" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Москва