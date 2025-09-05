Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
21:45
БеларусьНе начат
Дания
21:45
ШотландияНе начат
Украина
21:45
ФранцияНе начат
Фарерские острова
21:45
ХорватияНе начат
Швейцария
21:45
КосовоНе начат
Молдова
21:45
ИзраильНе начат
Италия
21:45
ЭстонияНе начат
Черногория
21:45
ЧехияНе начат
Словения
21:45
ШвецияНе начат
Исландия
21:45
АзербайджанНе начат

Глава ВТБ - о чемпионских амбициях "Динамо": не надо дёргаться

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал о перспективах "Динамо" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Мы уже 50 лет не были чемпионами. Трагедии не будет. Но любой хочет быть чемпионом. Впереди большая часть чемпионата. Когда-нибудь станем чемпионами - только не надо дёргаться", - сказал Костин в интервью "Матч ТВ".

После семи стартовых туров Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" потерпело три поражения, дважды сыграло вничью и одержало две победы. Бело-голубые набрали восемь очков и находится на девятой строчке в турнирной таблице.

Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера команды летом текущего года, в феврале специалист покинул аналогичную должность в "Ростове". Напомним, что специалист также продолжает занимать пост главного тренера в национальной команде России.

В рамках 8-го тура чемпионата России "Динамо" примет на своем поле 13 сентября столичный "Спартак".

