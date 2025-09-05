Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
21:45
БеларусьНе начат
Дания
21:45
ШотландияНе начат
Украина
21:45
ФранцияНе начат
Фарерские острова
21:45
ХорватияНе начат
Швейцария
21:45
КосовоНе начат
Молдова
21:45
ИзраильНе начат
Италия
21:45
ЭстонияНе начат
Черногория
21:45
ЧехияНе начат
Словения
21:45
ШвецияНе начат
Исландия
21:45
АзербайджанНе начат

Вратарь сборной России рассказал, что Карпин похвалил игроков за матч с Иорданией

Голкипер сборной России Денис Адамов сообщил о словах главного тренера национальной команды в раздевалке после матча с Иорданией (0:0).
Фото: РФС
"Успел ли Валерий Георгиевич сказать что-то после игры? Да, он похвалил нас за игру. Но здесь осбо без подробностей", - сказал Адамов в интервью Metaraitings.

Товарищеский матч между сборными России и Иордании состоялся в четверг, 4 августа, на домашнем стадионе "Спартака" в Москве. Команды сыграли вничью со счетом 0:0. Сборная России не забила ни одного мяча впервые за 17 встреч. До этой игры национальная команда ни разу не поразила ворота соперника в товарищеском матче с Узбекистаном 20 ноября 2022 года.

В воскресенье, 7 августа, национальная команда России встретится со сборной Катара в Эр-Райане. Начало игры – в 18:15 по московскому времени.

В этом сезоне Денис Адамов принял участие в пяти играх за "Зенит" во всех турнирах и отыграл три встречи на ноль.

