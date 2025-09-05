Вратарь сборной России рассказал, что Карпин похвалил игроков за матч с Иорданией

"Успел ли Валерий Георгиевич сказать что-то после игры? Да, он похвалил нас за игру. Но здесь осбо без подробностей", - сказал Адамов в интервью Metaraitings.
Товарищеский матч между сборными России и Иордании состоялся в четверг, 4 августа, на домашнем стадионе "Спартака" в Москве. Команды сыграли вничью со счетом 0:0. Сборная России не забила ни одного мяча впервые за 17 встреч. До этой игры национальная команда ни разу не поразила ворота соперника в товарищеском матче с Узбекистаном 20 ноября 2022 года.
В воскресенье, 7 августа, национальная команда России встретится со сборной Катара в Эр-Райане. Начало игры – в 18:15 по московскому времени.
В этом сезоне Денис Адамов принял участие в пяти играх за "Зенит" во всех турнирах и отыграл три встречи на ноль.
Фото: РФС