- Были недопонимания с ним в самом начале, когда он только пришёл. Он меня не понимал, я его не понимал. Но в конце моего последнего сезона в "Локо", на финальном отрезке, играл и чувствовал себя комфортно, - сказал Миранчук изданию "Известия".
Антон Миранчук выступал за "Локомотив" с 2013 по 2024 год. В составе "железнодорожников" полузащитник становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок России. На данный момент Миранчук выступает за московское "Динамо".
Михаил Галактионов возглавляет "Локомотив" с 2022 года. На данный момент "железнодорожники" занимают четвертое место в РПЛ с 15 очками.
Полузащитник "Динамо" высказался о работе с главным тренером "Локомотива"
Полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук высказался о главном тренере "Локомотива" Михаиле Галактионове.
Фото: ФК "Динамо" Москва