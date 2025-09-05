Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
5 - 1 5 1
Беларусь2 тайм
Дания
0 - 0 0 0
Шотландия2 тайм
Украина
0 - 2 0 2
ФранцияЗавершен
Фарерские острова
0 - 1 0 1
Хорватия2 тайм
Швейцария
4 - 0 4 0
Косово2 тайм
Молдова
0 - 4 0 4
Израиль2 тайм
Италия
5 - 0 5 0
Эстония2 тайм
Черногория
0 - 1 0 1
Чехия2 тайм
Словения
2 - 2 2 2
Швеция2 тайм
Исландия
5 - 0 5 0
Азербайджан2 тайм

Полузащитник "Динамо" высказался о работе с главным тренером "Локомотива"

Полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук высказался о главном тренере "Локомотива" Михаиле Галактионове.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- Были недопонимания с ним в самом начале, когда он только пришёл. Он меня не понимал, я его не понимал. Но в конце моего последнего сезона в "Локо", на финальном отрезке, играл и чувствовал себя комфортно, - сказал Миранчук изданию "Известия".

Антон Миранчук выступал за "Локомотив" с 2013 по 2024 год. В составе "железнодорожников" полузащитник становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок России. На данный момент Миранчук выступает за московское "Динамо".

Михаил Галактионов возглавляет "Локомотив" с 2022 года. На данный момент "железнодорожники" занимают четвертое место в РПЛ с 15 очками.

