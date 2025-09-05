Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
5 - 1 5 1
Беларусь2 тайм
Дания
0 - 0 0 0
Шотландия2 тайм
Украина
0 - 2 0 2
ФранцияЗавершен
Фарерские острова
0 - 1 0 1
Хорватия2 тайм
Швейцария
4 - 0 4 0
Косово2 тайм
Молдова
0 - 4 0 4
Израиль2 тайм
Италия
5 - 0 5 0
Эстония2 тайм
Черногория
0 - 1 0 1
Чехия2 тайм
Словения
2 - 2 2 2
Швеция2 тайм
Исландия
5 - 0 5 0
Азербайджан2 тайм

Новичок "Ахмата": обговорил некоторые моменты с Черчесовым. Друг друга поняли

Новичок "Ахмата" Рифат Жемалетдинов заявил, что разговор с главным тренером грозненцев Станиславом Черчесовым повлиял на его переход в команду.
Фото: ФК "Ахмат"
- Обговорил некоторые моменты. Друг друга поняли. Наверное, это был ключевой момент для перехода, - сказал Жемалетдинов пресс-службе "Ахмата".

Рифат Жемалетдинов перешел в грозненский "Ахмат" из московского ЦСКА в качестве свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Жемалетдинов принял участие в 24 матчах РПЛ за ЦСКА, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи.

