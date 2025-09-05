Новичок "Ахмата": обговорил некоторые моменты с Черчесовым. Друг друга поняли

Новичок "Ахмата" Рифат Жемалетдинов заявил, что разговор с главным тренером грозненцев Станиславом Черчесовым повлиял на его переход в команду.

Фото: ФК "Ахмат"





Рифат Жемалетдинов перешел в грозненский "Ахмат" из московского



В прошлом сезоне Жемалетдинов принял участие в 24 матчах РПЛ за ЦСКА, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи. - Обговорил некоторые моменты. Друг друга поняли. Наверное, это был ключевой момент для перехода, - сказал Жемалетдинов пресс-службе "Ахмата".Рифат Жемалетдинов перешел в грозненский "Ахмат" из московского ЦСКА в качестве свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.В прошлом сезоне Жемалетдинов принял участие в 24 матчах РПЛ за ЦСКА, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи.