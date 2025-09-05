Матчи Скрыть

Полузащитник "Динамо" высказался о самом памятном матче за сборную России

Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов рассказал, какой матч за сборную является для него самым памятным в карьере.
Фото: "Чемпионат"
- Запомнилась заключительная игра отборочного цикла с Хорватией. Погода была плохая, футбольное поле все залито, в лужах, а Лука Модрич на таком газоне феерил, - сказал Глебов "Евро-Футбол.Ру".

Матч отбора к ЧМ-22 между сборными Хорватии и России проходил 14 ноября 2021 года на стадионе "Полюд" в хорватском городе Сплит. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Защитник сборной России Федор Кудряшов забил мяч в свои ворота. На данный момент этот матч является последним официальным для сборной России.

