- Тепло встретили Антона. Рады, что он к нам приехал. Пока знакомится с командой. Скажем так, находится в роли наблюдателя, - сказал Глебов "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, Антон Миранчук стал игроком московского "Динамо" 23 августа 2025 года. Игрок перешел в стан бело-голубых из швейцарского "Сьона" за 1,7 миллиона евро плюс бонусы. Контракт полузащитника с командой рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на сезон.
В текущем сезоне РПЛ Антон Миранчук принял участие в 2 матчах за "Динамо", однако результативными действиями не отличился.
Полузащитник "Динамо" высказался об адаптации Миранчука в клубе
Фото: ФК "Динамо" Москва