Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
5 - 1 5 1
БеларусьЗавершен
Дания
0 - 0 0 0
ШотландияЗавершен
Украина
0 - 2 0 2
ФранцияЗавершен
Фарерские острова
0 - 1 0 1
ХорватияЗавершен
Швейцария
4 - 0 4 0
КосовоЗавершен
Молдова
0 - 4 0 4
ИзраильЗавершен
Италия
5 - 0 5 0
ЭстонияЗавершен
Черногория
0 - 2 0 2
ЧехияЗавершен
Словения
2 - 2 2 2
ШвецияЗавершен
Исландия
5 - 0 5 0
АзербайджанЗавершен

Полузащитник "Динамо" высказался об адаптации Миранчука в клубе

Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов поделился информацией об адаптации новичка бело-голубых Антона Миранчука.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- Тепло встретили Антона. Рады, что он к нам приехал. Пока знакомится с командой. Скажем так, находится в роли наблюдателя, - сказал Глебов "Евро-Футбол.Ру".

Напомним, Антон Миранчук стал игроком московского "Динамо" 23 августа 2025 года. Игрок перешел в стан бело-голубых из швейцарского "Сьона" за 1,7 миллиона евро плюс бонусы. Контракт полузащитника с командой рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на сезон.

В текущем сезоне РПЛ Антон Миранчук принял участие в 2 матчах за "Динамо", однако результативными действиями не отличился.

