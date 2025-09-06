Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
СербияНе начат
Англия
19:00
АндорраНе начат
Армения
19:00
ПортугалияНе начат
Австрия
21:45
КипрНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Сан-Марино
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
СьонНе начат

Экс-форвард сборной России: положительно отношусь к ужесточению лимита

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов рассказал, как относится к ужесточению лимита на легионеров.
Фото: РФС
"Положительно. В целом позитивный момент. Главное только, чтобы никого искусственно не тащили. Искусственно тащат — это если наш игрок не отвечает футбольным требованиям, но находится в основной команде", - цитирует Пименова "Матч ТВ".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что 9 сентября проведет собрание с клубами Российской Премьер-Лиги, на котором будет обсуждено изменение лимита на легионеров.

На данный момент клубам, выступающим в РПЛ, позволено вносить в заявку 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле не более 8 легионеров. Сообщается, что через несколько сезонов российские клубы смогут иметь в своей обойме 10 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле лишь половину из них.

