Экс-форвард сборной России: положительно отношусь к ужесточению лимита

"Положительно. В целом позитивный момент. Главное только, чтобы никого искусственно не тащили. Искусственно тащат — это если наш игрок не отвечает футбольным требованиям, но находится в основной команде", - цитирует Пименова "Матч ТВ".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что 9 сентября проведет собрание с клубами Российской Премьер-Лиги, на котором будет обсуждено изменение лимита на легионеров.
На данный момент клубам, выступающим в РПЛ, позволено вносить в заявку 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле не более 8 легионеров. Сообщается, что через несколько сезонов российские клубы смогут иметь в своей обойме 10 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле лишь половину из них.
Фото: РФС